EU wil stopzetting Turkse aanval op Syrië

woensdag 9 oktober 2019 , 21:06

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie, Federica Mogherini, heeft in een verklaring namens de EU, gewaarschuwd dat "de nieuwe vijandelijkheden in het noordoosten van Syrië de stabiliteit van de hele regio ondermijnen" en meer leed onder burgers en meer vluchtelingen veroorzaken.

Mogherini roept Ankara op de militaire acties te staken. Het eenzijdige Turkse optreden brengt volgens haar bovendien "de vooruitgang in gevaar die in Syrië is bereikt door de internationale coalitie tegen Islamitische Staat, waar Turkije ook bij hoort". Haar vrees is onder meer dat gevangen genomen ex-strijders van de terreurgroep IS in het strijdgewoel in het noordoosten van Syrië weer vrijkomen.

Turkije wil al lang Koerdische milities in het noorden van Syrië bestrijden, maar werd geremd door de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het gebied. De Koerden zijn een belangrijke partner geweest in de strijd tegen de soennitische extremisten van IS. President Donald Trump heeft echter aangekondigd dat hij de militairen onmiddellijk weghaalt, omdat de VS er niets meer te zoeken hebben.

Terug naar boven