Hoekstra tegen aanvullend potje voor eurozone

LUXEMBURG (ANP) - Minister Wopke Hoekstra (Financiën) verzet zich tegen de wens van EU-lidstaten om buiten de Europese meerjarenbegroting om geld te steken in eurolanden die onverwacht in economisch zwaar weer terecht komen. Hij zei dit in Luxemburg voor de aftrap van een verwachte marathonzitting over het zogenoemde Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen (BICC).

Eurogroepvoorzitter Mario Centeno wil spijkers met koppen slaan over de manier waarop dit instrument, een afgezwakte vorm van een aparte eurozonebegroting, gefinancierd wordt. Nederland vindt dat het geld moet komen uit de volgende meerjarenbegroting, officieel meerjarig financieel kader (mfk) geheten, van 2021 tot en met 2027. Maar een aantal eurolanden wil dat er extra geld kan worden gestort in het ‘fonds’.

Volgens diplomaten wordt in Luxemburg mogelijk een compromis gevonden door dit een vrijwillige optie te maken. Als de ministers er niet uit komen, moeten de EU-leiders knopen doorhakken.

