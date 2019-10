Europese Commissie: Haast geboden met EU-meerjarenbegroting

woensdag 9 oktober 2019 , 13:40

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders moeten volgende week op een top in Brussel duidelijkheid geven over de Europese meerjarenbegroting (MFK) voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie doet een dringend beroep op hen. Begrotingscommissaris Günther Oettinger voert de druk op: "Uitstel is simpelweg onaanvaardbaar".

Brussel stelde vorig jaar een budget voor van bijna 1300 miljard euro, zo'n 300 miljard meer dan in de begroting voor 2014-2020 ondanks een gat van jaarlijks 12 miljard dat de brexit slaat. Dat komt neer op 1,11 procent van het Europese inkomen. Landen als Duitsland en Nederland willen niet verder gaan dan 1 procent. Daarbij speelt mee dat Brussel kortingen voor sommige lidstaten (voor Nederland ongeveer 1 miljard) wil schrappen.

Als er niet snel een besluit valt, ontstaan er problemen bij allerlei fondsen en infrastructuurprojecten, zei Oettinger. De Duitser wees erop dat de lidstaten meer geld willen voor onder meer klimaat, Afrika, defensie, onderzoek, het Erasmusprogramma, migratie, digitaal beleid en bescherming van de buitengrenzen. Als de begroting niet groeit kan dat niet, zei hij.

De leiders zeiden in de zomer dat de onderhandelingen eind dit jaar moeten zijn afgerond, maar de standpunten van de lidstaten lopen ver uiteen, mede omdat sommige landen zich verzetten tegen de voorgestelde verlaging van de budgetten voor landbouw en regionale ontwikkeling. Voor een besluit is unanimiteit vereist. Het Europees Parlement wil de begroting overigens verhogen naar 1,3 procent van het Europese bnp.

