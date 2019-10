Brussel: geen tijdslimiet op backstop mogelijk

woensdag 9 oktober 2019 , 13:37

LONDEN (ANP/RTR) - De Europese Unie doet geen water bij de wijn in de Ierse grenskwestie om daarmee de deur voor een brexitdeal te openen. Aan de door de EU geëiste garantieregeling (backstop) dat er na de brexit geen harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland komt kan geen tijdslimiet zitten, zei EU-commissaris Günther Oettinger. Een door het Noord-Ierse parlement geïnitieerde blokkade toestaan is daarom ook niet mogelijk.

De Britse krant The Times kwam eerder met het bericht naar buiten dat er gesproken werd over een tussenoplossing voor de backstop. Daarbij zou Noord-Ierland op termijn kunnen beslissen om de backstop te verlaten. In het bericht werd gerept over het jaar 2025.

De grenskwestie geldt als groot struikelblok tussen de partijen om tot een eventuele deal over de Britse uittreding te komen. Volgens Brusselse diplomaten moet op dit moment niet gerekend worden op een "krachtig nieuw aanbod" van EU-zijde. Gesprekken om tot een deal te komen zijn volgens de EU nog altijd mogelijk.

De Britse premier Boris Johnson zei eerder dat er na de brexit voorlopig vrijheid van goederenverkeer moet blijven bestaan tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. De premier zou eerder te horen hebben gekregen dat een brexitdeal erg onwaarschijnlijk is, tenzij Londen er mee instemt dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese douane-unie. Dit noemde Johnson onaanvaardbaar.

De voorstellen die Johnson vorige week indiende werden op het Europese vasteland al afgeschoten. Na een toelichting door EU-onderhandelaar Michel Barnier waren alle Europese commissarissen het woensdag met hem eens dat het Britse voorstel geen bevredigende oplossing biedt.

