Brits Lagerhuis zaterdag 19 oktober bijeen voor brexitoverleg

woensdag 9 oktober 2019 , 12:59

Bron: parliamentary.uk

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis komt zaterdag 19 oktober bijeen voor overleg over de brexit. Dat schrijft de BBC. Het is voor het eerst sinds 3 april 1982 dat het Lagerhuis bijeenkomt op zaterdag. Toen was het vanwege de Falkland-oorlog.

De parlementszitting is kort na een top van de Europese Unie. Die top wordt gezien als laatste mogelijkheid om nog voor 31 oktober een brexitdeal overeen te komen. Mocht die deal er komen, dan gaat premier Boris Johnson proberen om die 19 oktober door het Lagerhuis te krijgen.

