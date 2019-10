Hoorzittingen: alleen Franse kandidaat nog niet akkoord bij Parlement

woensdag 9 oktober 2019 , 14:00

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Van de beoogd-Eurocommissarissen die in het oorspronkelijke lijstje van Von der Leyen stonden, is alleen van de Franse Sylvie Goulard nog onzeker of zij daadwerkelijk als Eurocommissaris aan de slag mag gaan. De Poolse en Zweedse kandidaten zijn beiden, na een onovertuigende eerste hoorzitting, in tweede instantie wel geslaagd. De kandidaten die Hongarije en Roemenië voordroegen, waren al voor de hoorzittingen afgewezen.

De kandidaten werden tussen 30 september en 8 oktober door de commissies van het Europees Parlement aan de tand gevoeld. Een aantal van die hoorzittingen, waaronder die van de Nederlandse Frans Timmermans, verliepen vlekkeloos. Janusz Wojciechowski (Polen), Ylva Johansson (Zweden) en Sylvie Goulard (Frankrijk) hadden het echter moeilijk in het eerste verhoor. De Pool kreeg daarom maandag een herkansing in eigen taal en Johansson moest schriftelijk antwoord geven op vragen van parlementariërs. Naar aanleiding van deze herkansingen kregen beide kandidaten op dinsdag wel groen licht.

Goulard, die de portefeuille 'Industrieel beleid en digitale interne markt' moet gaan bekleden, wacht donderdag nog een tweede hoorzitting. Hongarije heeft inmiddels Olivér Várhelyi voorgedragen ter vervanging van de afgewezen László Trócsányi. De nieuwe Roemeense kandidaat laat nog op zich wachten, mede vanwege een motie van wantrouwen die is ingediend tegen de Roemeense regering.

