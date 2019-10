Chef EU-parlement hoort geen nieuws in Londen

dinsdag 8 oktober 2019 , 20:38

BREXIT

LONDEN (ANP) - David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, had gehoopt dat hij bij een bezoek aan Londen voorstellen zou horen die de onderhandelingen over de brexit vooruit zouden kunnen helpen. "Maar ik moet opmerken dat er geen vooruitgang was", liet hij weten na een ontmoeting met premier Boris Johnson.

Een ordelijk vertrek met een deal is het beste, verwoordde Sassoli het EU-standpunt. Hij heeft Johnson verteld dat het parlement bij lange na niet akkoord kan gaan met zijn voorstellen over onder meer de backstop, de regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Er zijn volgens Sassoli twee alternatieven: uitstel of een no-dealbrexit. Uitstel kan als er goede reden voor is, maar dan moet het Verenigd Koninkrijk er wel om vragen, aldus de Italiaan. Een akkoordloze brexit zou een "zeer negatieve" uitkomst zijn, en volgens Sassoli "duidelijk" de verantwoordelijkheid van de Britse regering. Als vrienden zijn we het verplicht elkaar de waarheid te vertellen, besloot hij.

Terug naar boven