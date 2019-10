Nederland doet niet mee aan migratie-akkoord

dinsdag 8 oktober 2019 , 17:32

LUXEMBURG (ANP) - Nederland doet niet mee aan het migratie-akkoord van Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) heeft dat in Luxemburg verklaard. Dat deed ze bij een vergadering van EU-ministers over de vorige maand gesloten deal tussen de vier landen over de verdeling van migranten die vanuit Afrika de Middellandse Zee oversteken.

"Het is een positief initiatief maar ik zie te weinig perspectief voor een oplossing om ons nu bij aan te sluiten", zei ze na afloop. "Bovendien is dit akkoord alleen voor het centrale Middellandse Zeegebied". Migranten en vluchtelingen maken gebruik van drie routes om over zee naar Europa te komen.

Volgens Broekers-Knol steunt maar "een drietal lidstaten" het door de vier landen afgesproken tijdelijke mechanisme om Italië en Malta te ontzien. Die willen al een jaar geen schepen meer toelaten als andere EU-landen niet ook mensen opnemen.

