Poolse EU-commissaris slaagt voor herexamen

dinsdag 8 oktober 2019 , 14:30

BRUSSEL (ANP) - De Pool Janusz Wojciechowski kan toch toetreden tot de nieuwe Europese Commissie als landbouwcommissaris. Een week geleden gaf het Europees Parlement hem een zware onvoldoende tijdens zijn hoorzitting. Maar na zijn ‘herexamen’ op dinsdag voor de landbouw- en milieucommissie kreeg hij alsnog voldoende steun.

Ook de Zweedse genomineerde Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) was na haar hoorzitting nog niet zeker van haar benoeming. Maar na schriftelijke beantwoording van een serie extra vragen kan ook zij verder.

De meeste andere kandidaten kregen al groen licht, maar voor de de Franse Sylvie Goulard (Interne Markt) is het nog even afwachten. Frans Timmermans is dinsdagavond aan de beurt.

De kandidaten van Hongarije en Roemenië waren vooraf afgekeurd omdat ze aantijgingen van belangenverstrengeling niet overtuigend konden weerleggen. Het is aan de regeringen in Boedapest en Boekarest om hier in overleg met aanstaand commissievoorzitter Ursula von der Leyen een oplossing voor te vinden.

Het parlement stemt volgens de planning op 23 oktober over het team van Von der Leyen en haar 26 commissarissen. Bij goedkeuring kunnen ze op 1 november aan de slag.

