Nieuwe afspraken EU over aanpak kinderporno

dinsdag 8 oktober 2019 , 12:04

LUXEMBURG (ANP) - De EU-ministers van Justitie hebben in Luxemburg nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van online kinderporno. Er komt meer aandacht voor preventie en de rol van de internetproviders, naast de strafrechtelijke weg. Volgens minister Ferd Grapperhaus krijgt het Nederlandse meersporenbeleid hiermee Europese opvolging en de aanpak van kinderporno de prioriteit die nodig is.

"We moeten ons niet blindstaren op het strafrecht, want ook via preventie en goede samenwerking met bedrijven pakken we online kindermisbruik aan", aldus Grapperhaus, die daar bij zijn collega's voor pleitte. "En een boetesysteem voor providers die kinderporno niet direct verwijderen, levert ook een goede bijdrage."

De voortschrijdende digitalisering van de samenleving vereist daarnaast een intensievere samenwerking tussen de Europese organisaties Eurojust, Europol en nationale opsporingsdiensten, vinden de ministers.

