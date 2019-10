Berlijn rekent op steun migrantendeal

dinsdag 8 oktober 2019 , 10:39

Bron: Copyright Frontex

LUXEMBURG (ANP) - De Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) is er "vrij zeker" van dat veel EU-lidstaten zich achter het initiatief van vier landen over de opvang van migranten zullen scharen. Hij zei dat in Luxemburg waar de EU-ministers van Binnenlandse Zaken zich dinsdag over het vorige maand gesloten migratie-akkoord tussen Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta buigen.

Seehofer zei dat de vier de andere lidstaten zullen vragen zich aan te sluiten bij de deal die de verdeling regelt van migranten die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Italië en Malta varen. Het mechanisme moet tijdelijk uitkomst bieden voor de weigering van Rome en Valetta om schepen toe te laten als andere EU-landen niet ook mensen opnemen.

EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) zei voor de vergadering te geloven dat "meer lidstaten verantwoordelijkheid zullen tonen. We kunnen niet blijven doorgaan met ad hoc-oplossingen."

