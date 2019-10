Berlijn rekent op steun migrantendeal

dinsdag 8 oktober 2019 , 12:27

gewijzigd

Bron: Copyright Frontex

LUXEMBURG (ANP) - De Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) is er "vrij zeker" van dat veel EU-lidstaten zich achter het initiatief van vier landen over de opvang van migranten zullen scharen. Hij zei dat in Luxemburg waar de EU-ministers van Binnenlandse Zaken zich dinsdag over het vorige maand gesloten migratie-akkoord tussen Duitsland, Frankrijk, Italië en Malta buigen.

Seehofer zei dat de vier de andere lidstaten zullen vragen zich aan te sluiten bij de deal die de verdeling regelt van migranten die vanuit Afrika over de Middellandse Zee naar Italië en Malta varen. Het mechanisme moet tijdelijk uitkomst bieden voor de weigering van Rome en Valetta om schepen toe te laten als andere EU-landen niet ook mensen opnemen.

EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) zei voor de vergadering te geloven dat "meer lidstaten verantwoordelijkheid zullen tonen. We kunnen niet blijven doorgaan met ad hoc-oplossingen."

Berlijn en Parijs hebben volgens EU-bronnen de afgelopen weken flink gelobbyd om meer steun voor hun initiatief te krijgen, ook van Nederland. Volgens een diplomaat is het onmogelijk tegen de tekst van het akkoord te zijn, waar "alle juiste dingen" in staan over de bestrijding van mensensmokkel en het redden van bootvluchtelingen. Maar de precieze werking van het tijdelijke mechanisme is onduidelijk. Ook vindt Den Haag dat het beheersen van migrantenstroom permanent goed geregeld moet worden.

De Finse minister Maria Ohisalo, die de migratiediscussie leidt, hoopt "zoveel mogelijk lidstaten" achter het Malta-akkoord te krijgen. Ze wees er ook op dat gewacht moet worden tot de nieuwe Europese Commissie aantreedt tot er nieuwe stappen naar een hervorming van het Europese asielbeleid kunnen worden gezet.

Terug naar boven