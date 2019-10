Zorgen Grapperhaus antisemitisme en homohaat

maandag 7 oktober 2019 , 18:59

LUXEMBURG (ANP) - De EU moet oppassen niet in "een glijdende schaal" terecht te komen als het over de grondrechten van haar burgers gaat. "Ook in Nederland heb ik zorgen, bijvoorbeeld over antisemitisme en homohaat", zei minister Ferd Grapperhaus in Luxemburg, waar de EU-ministers van Justitie stilstonden bij het 10-jarig jubileum van het handvest van de grondrechten van de EU.

Dit handvest verbiedt discriminatie op grond van geslacht, religie, ras, politieke opvattingen en etnische of sociale afkomst en is juridisch bindend. Het bevat vijftig artikelen over politieke, sociale en economische rechten. De ministers namen na een discussie unaniem een tekst aan waarin onder meer de eerbiediging van vrijheid, democratie, non-discriminatie en de rechtsstaat zijn opgenomen.

"Daar zitten wel nog wat denkmarges tussen de lidstaten", aldus Grapperhaus. Volgens hem moeten onder meer Hongarije en Roemenië "nog door het proces dat de EU meer betekent dan alleen een gemeenschappelijke markt".

