'Aanpak kinderporno in EU als in Nederland'

maandag 7 oktober 2019 , 18:22

LUXEMBURG (ANP) - Minister Ferd Grapperhaus pleit voor een Europese aanpak van kinderporno op basis van de Nederlandse praktijk. Daarin ligt de aandacht niet alleen op strafrechtelijke vervolging maar ook op preventie en publiek-private samenwerking. De CDA-bewindsman wil bijvoorbeeld meer "naming en shaming" van internetbedrijven die laks zijn met het verwijderen van online circulerende kinderporno.

Grapperhaus bepleitte dit in Luxemburg bij zijn EU-collega’s van Justitie. Volgens hem is Nederland verder met een bestuurlijke naast een strafrechtelijke aanpak dan andere EU-landen. "Het is beschamend maar Nederland is een groot verkeersknooppunt van kinderporno. Wij moeten het voortouw nemen. Je wil die bedrijven meteen kunnen aanpakken, met fikse boetes bijvoorbeeld."

De EU-ministerraad neemt naar verwachting dinsdag conclusies aan over de strijd tegen online seksueel misbruik van kinderen. Grapperhaus steunt ook "van harte" het verstevigen van de internationale samenwerking, bijvoorbeeld door nieuwe opsporingstechnieken te ontwikkelen en toe te passen.

Terug naar boven