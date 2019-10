Europese Commissie: Turkse operatie in Syrië schaadt burgers

maandag 7 oktober 2019 , 13:27

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Een Turkse militaire operatie in Noord-Syrië zou schadelijk zijn voor burgers en veel bewoners van het gebied van huis en haard verdrijven. Een woordvoerster van de Europese Commissie zei dat maandag nadat de Amerikaanse president Donald Trump Ankara vrij baan had gegeven voor de Turkse operatie om een brede bufferzone in te stellen.

Volgens het dagelijks EU-bestuur zou zo’n actie de situatie alleen maar verergeren en vredesinspanningen ondermijnen. Het conflict moet politiek, en niet militair, worden opgelost, aldus de zegsvrouw. Zij erkende wel dat Turkije "legitieme veiligheidszorgen" heeft over wat er over de grens in Syrië gebeurt. Turkije wil de Koerdische Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) uit de grensregio verdringen. De SDF is vastberaden zich te verdedigen.

