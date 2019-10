EU: elke dag telt in brexitgesprekken

maandag 7 oktober 2019 , 13:16

Bron: Asok5

BRUSSEL (ANP) - In de pogingen om de patstelling over de brexit te doorbreken telt elke dag, zei een woordvoerster van de Europese Commissie maandag. "We zijn het er allemaal over eens dat we een werkbare oplossing nodig hebben."

De Britse brexitgezant David Frost zit maandag in Brussel weer om de tafel met EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. De hoop is dat hij duidelijk maakt hoe ver de Britten willen gaan bij het aanpassen van de vorige week gepresenteerde voorstellen, die volgens de EU-kant tekortschoten. De terugkeer van grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland is wat de Europese Unie betreft geen optie.

De tijd dringt, want volgende week is er een EU-top in Brussel waar de brexit op de agenda staat. Volgens de Franse president Macron moet er nog deze week een werkbaarder plan liggen.

Ondertussen had minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok een "open en eerlijk" gesprek met de Britse brexitminister Steve Barclay. Hij heeft ook vraagtekens bij de Britse voorstellen. Volgens Blok is deze week "meer realisme en helderheid" nodig vanuit Londen.

