EU-wet voor bescherming klokkenluiders in 2021 van kracht

maandag 7 oktober 2019 , 12:58

Bron: wikipedia/Havang(nl)

LUXEMBURG (ANP) - De EU-lidstaten hebben uiterlijk tot eind 2021 om nieuwe Europese regels nationaal in te voeren voor een betere bescherming van klokkenluider­s. De ministers van Justitie hebben de richtlijn in Luxemburg formeel goedgekeurd.

Werknemers in de EU die aan de bel trekken over illegale zaken zoals corruptie, belastingontwijking of overtreding van milieuregels krijgen met de richtlijn wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen als ontslag, degradatie of vervolging. Dat geldt zowel voor klokkenluiders die misstanden binnen hun bedrijf melden als wanneer zij daar een externe instantie voor inschakelen, zoals in Nederland het Huis voor Klokkenluiders.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans verwelkomt het "sterke signaal dat de lidstaten hiermee afgeven. Klokkenluiders zijn dappere mensen die illegale activiteiten over het licht durven brengen."

Bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners worden verplicht effectieve meldingskanalen op te zetten. In veel landen worden nu nog alleen ambtenaren beschermd of is alleen de financiële sector gedekt.

