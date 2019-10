Johnson: brexit hoe dan ook op 31 oktober

zondag 6 oktober 2019 , 11:18

BREXIT

LONDEN (ANP) - "We zullen onze koffers pakken en op 31 oktober vertrekken. De enige vraag is of Brussel ons vrolijk zal uitzwaaien met een voor beide kanten aanvaardbare deal, of dat we in ons eentje moeten vertrekken." Dat schrijft de Britse premier Boris Johnson in The Sun on Sunday.

Vrijdag werd nog gesuggereerd dat Johnson toch bij de Europese Unie om uitstel zou gaan vragen, ondanks zijn bezwering dat hij "liever dood in een greppel" zou willen liggen dan dat te doen. Nu herhaalt hij zijn mantra dat de Britten hoe dan ook eind deze maand de EU zullen verlaten.

Johnson kwam woensdag met een compromisvoorstel. Daarin wordt de backstop, de regeling die moet garanderen dat er na de brexit geen harde, fysieke grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland ontstaat, geschrapt. Johnson wil voor het hele Ierse eiland een zone met dezelfde regels voor alle goederen, zodat het handelsverkeer zonder controles kan doorgaan. In Brussel is niet enthousiast gereageerd op dit plan.

