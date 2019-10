Europa onderzoekt deal Boeing en Embraer

vrijdag 4 oktober 2019 , 19:05

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een diepgravend onderzoek begonnen naar de samenwerking van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing en zijn Braziliaanse branchegenoot Embraer. Daaruit moet blijken of er door de deal minder concurrentie op de markt voor commerciële vliegtuigen is.

Boeing en Embraer kwamen eind vorig jaar overeen dat het Amerikaanse bedrijf een belang van 80 procent neemt in de commerciële tak van Embraer. Daarmee versterkt Boeing zich vooral in de markt voor vliegtuigen met een capaciteit tot en met 150 stoelen. Embraer is gespecialiseerd in dat soort kleinere vliegtuigen die geschikt zijn voor relatief korte afstanden. Boeing heeft op dat gebied zelf geen aanbod.

De Europese Commissie maakt zich zorgen omdat Embraer na Boeing en Airbus de derde vliegtuigmaker ter wereld was. Mogelijke nieuwe toetreders uit landen als China, Japan en Rusland moeten flinke horden nemen om de markt te betreden. De Europese Commissie heeft tot half februari om tot een oordeel te komen.

