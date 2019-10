Oppositie negatief over stikstofplan

vrijdag 4 oktober 2019 , 17:20

STIKSTOF

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn negatief over de plannen van het kabinet om de stikstofproblemen aan te pakken. GroenLinks noemt de maatregelen "boterzacht, niet concreet en te traag". Partijleider Jesse Klaver wijst erop dat er "geen cent wordt uitgetrokken om boeren uit te kopen of natuur te herstellen. Boeren, bouwers en natuurliefhebbers: niemand is met het plan van vandaag veel wijzer geworden."

Ook oppositiepartij SP reageert sceptisch. Minister Carola Schouten benadrukt vrijwilligheid bij sanering van de veehouderij, en vermijdt te spreken over minder dieren, stelt Kamerlid Frank Futselaar. Hij betwijfelt "of we met die insteek snel vaart kunnen maken met stikstofcrisis."

Ronduit afwijzend is de opstelling van PVV-leider Geert Wilders. Hij vindt de voorstellen "broddelwerk". "Pas nou die onzinregels aan en laat hardwerkend Nederland met rust! We hebben geen stikstofprobleem maar een probleem met doorgeslagen EU-regels en politici die daar voor buigen!"

