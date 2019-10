BBC: 'Johnson vraagt indien nodig om uitstel'

vrijdag 4 oktober 2019 , 13:59

Bron: Foreign and Commonwealth Office - Beyond Brexit: A Global Britain

EDINBURGH (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson zal de Europese Unie toch om uitstel van de brexit vragen, als er 19 oktober geen akkoord is bereikt met Brussel over de manier waarop. Dit leidt de BBC af uit stukken die deze publieke omroep heeft gezien. De stukken zijn door de regering gepresenteerd in een Schotse rechtbank. Johnson heeft al meermalen verkondigd liever "dood in de sloot" te liggen dan de gang naar Brussel te maken om uitstel te vragen.

Anti-brexitactivisten willen via de rechter afdwingen dat de premier wel om uitstel vraagt als er geen akkoord is. Johnson heeft veelvuldig bezworen dat hij zijn land eind oktober hoe dan ook uit de unie haalt. Maar zijn regering moet in opdracht van een meerderheid van het Lagerhuis om uitstel vragen als aan het einde van de Europese top op 17 en 18 oktober blijkt dat er geen overeenkomst is.

Het wordt waarschijnlijk moeilijk voor de brexitpremier aan het einde van de maand inderdaad uit de unie te stappen, als alle andere 27 landen van de EU akkoord gaan met het uitstel. Sommige Britse media speculeren dat hij plannen heeft om zijn poging tot uitstel te laten mislukken.

