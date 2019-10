VS wilden Oekraïne onderzoek Biden opdringen

vrijdag 4 oktober 2019 , 1:59

TRUMP

WASHINGTON (ANP/RTR) - Twee Amerikaanse diplomaten hebben in augustus een verklaring opgesteld voor de Oekraïense president Volodimir Zelenski waarin staat dat hij een onderzoek in gaat stellen naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. Dat schrijft The New York Times op basis van drie bronnen binnen de Amerikaanse regering.

De Amerikaanse ambassadeur voor de Europese Unie Gordon Sondland en de Amerikaanse afgezant voor Oekraïne Kurt Volker hebben de verklaring opgesteld. Als Zelenski had getekend, was hij verplicht geweest het onderzoek in te stellen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij Zelenski heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar Biden en diens zoon. Biden is een politieke rivaal van Trump die hoopt het tegen hem op te nemen bij de presidentverkiezingen in 2020. Donderdag zei de president eraan te denken ook China te vragen om een corruptieonderzoek naar de presidentskandidaat in te stellen.

De Democraten zijn naar aanleiding van het telefoongesprek tussen Trump en Zelenski een onderzoek gestart naar de mogelijke afzetting van de president. Trump zelf noemde dat eerder al een "heksenjacht".

Terug naar boven