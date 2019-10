'Vertragingstactiek Russen in MH17-onderzoek'

donderdag 3 oktober 2019 , 21:50

MH17

DEN HAAG (ANP) - Ruim driehonderd nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 klagen over de 'vertragingstactiek' die Rusland hanteert in de afwikkeling van hun klacht tegen het land. Zij houden Rusland verantwoordelijk voor het neerhalen van MH17 en noemen dat een schending van het internationale verdrag voor de rechten van de mens.

De nabestaanden dienden deze klacht al op 6 mei 2016 in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Sindsdien heeft Rusland verschillende aanwijzingen van dat hof om inhoudelijk te reageren, genegeerd of vooruitgeschoven. De bedoeling is dat Moskou nu uiterlijk 9 december met een inhoudelijke reactie komt.

Volgens de advocaten van de nabestaanden zal Rusland alle juridische middelen inzetten die in zijn macht liggen. Op hun beurt zijn de advocaten naar eigen zeggen vastbesloten om de juridische strijd "in volle omvang" aan te gaan. Ze vertegenwoordigen 304 nabestaanden van 141 MH17-slachtoffers.

