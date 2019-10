Juncker, Sassoli, Tusk en Von der Leyen vragen groen licht voor Albanië en Noord-Macedonië

donderdag 3 oktober 2019 , 18:39

BRUSSEL (ANP) - In een gezamenlijke brief roepen de voorzitters van de Europese instellingen de EU-lidstaten op hun verzet tegen het openen van toetredingsgesprekken met Albanië en de republiek Noord-Macedonië te staken. Een klein aantal landen waaronder Nederland blokkeert besluitvorming in Brussel hierover.

"Noord-Macedonië en Albanië hebben gedaan wat we van ze gevraagd hebben. Dat vergde een aanzienlijke inspanning van hun burgers, voor wie het Europese perspectief een grote bron van motivatie en kracht is", schrijven EU-president Tusk, de voorzitter van het Europees Parlement Sassoli, Europees Commissievoorzitter Juncker en zijn opvolger per 1 november Ursula von der Leyen. "We geloven dat de tijd is aangebroken om met beide landen te gaan onderhandelingen over toetreding."

In juni gaven de voor Europese Zaken verantwoordelijke ministers geen groen licht voor de start van onderhandelingen. Een besluit werd uitgesteld tot oktober. De ministers zijn later deze maand bijeen in Luxemburg.

Nederland heeft vooral bezwaar tegen Albanië. Den Haag vroeg eerder dit jaar in Brussel op verzoek van de Tweede Kamer om herinvoering van de visumplicht in verband met criminaliteit rond Albanezen in Nederland. Dit verzoek werd afgewezen.

