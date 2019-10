Minister Kaag: onduidelijk of importheffing VS Nederland raakt

donderdag 3 oktober 2019 , 17:45

DEN HAAG (ANP) - Het is nog onduidelijk of de importheffingen die de Verenigde Staten aan de Europese Unie oplegt ook Nederlandse producten treffen. Dat zegt minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel.

"We zijn nog steeds aan het uitzoeken, samen met het ministerie van Landbouw, of bepaalde vormen van Nederlandse kaas getroffen worden. Het is niet helemaal duidelijk", aldus de bewindsvrouw. "Het is allemaal heel specifiek."

Maar ze waarschuwt dat het veel te vroeg is om te juichen. "Het is sowieso slecht nieuws." Kaag wijst erop dat de maatregelen slecht voor bedrijven en consumenten zijn. De Amerikanen bestraffen de EU met heffingen van 10 procent op vliegtuigen en tarieven van 25 procent voor andere goederen, waaronder kaas, wijn, olijven, boter en whisky.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaf de Amerikaanse regering woensdag toestemming om strafheffingen op te leggen op 7,5 miljard dollar aan EU-goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Overigens heeft de Europese Commissie de hoop nog niet verloren om alsnog tot een overeenkomst te komen met de VS waarmee het onderlinge conflict zou kunnen worden opgelost.

