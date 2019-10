Von der Leyen gaat in gebouw Europese Commissie wonen

donderdag 3 oktober 2019 , 12:06

BRUSSEL (ANP) - De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gaat ‘op kantoor’ wonen. Een ruimte van 25 m2 vlakbij haar werkkamer op de dertiende verdieping van het Commissiegebouw in Brussel wordt verbouwd tot woon- en slaapruimte. Het besluit betekent een forse besparing op de kosten van de beveiliging van de baas van het dagelijks EU-bestuur, en van een huurhuis of hotel.

Een commissiewoordvoerster bevestigt de opvallende accommodatievoorkeur van de 60-jarige Duitse, die voor haar vorige baan als defensieminister in Berlijn ook al op het ministerie woonde, na berichtgeving van Die Welt. Von der Leyen treedt officieel per 1 november aan. Haar hoofdverblijf blijft Hannover.

Volgens de zegsvrouw is een bijkomend voordeel van de regeling dat de commissievoorzitter zo ook nooit meer op weg naar kantoor in het verkeer vast kan blijven zitten. De huidige voorzitter Jean-Claude Juncker zei onlangs dat het vreemd is dat er geen ambtswoning is voor zijn functie.

