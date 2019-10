Europees Hof: Nederland mag vingerafdruk Turkse migranten verplichten

donderdag 3 oktober 2019 , 11:04

LUXEMBURG (ANP) - Nederland mag Turken die een verblijfsvergunning in Nederland aanvragen verplichten een foto van het gezicht en tien vingerafdrukken te leveren om illegale binnenkomst te voorkomen. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald na een vraag van de Raad van State.

In de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963 is afgesproken dat EU-landen geen nieuwe beperkingen voor Turkse onderdanen mogen invoeren. Het leveren van biometrische gegevens is wel degelijk een nieuwe beperking, aldus het hof in Luxemburg, maar dat kan worden toegestaan als daar een goede reden voor wordt aangevoerd. In dit geval kan de regeling volgens de rechters in Luxemburg worden gerechtvaardigd vanwege het doel: het voorkomen en bestrijden van identiteits- en documentfraude.

Het voorkomen van illegale binnenkomst en verblijf is een "dwingende reden", aldus het hof. Dat tekent aan dat het afgeven van een foto en vingerafdrukken geen fysieke of psychische ongemakken voor de betrokkene vormt. Bovendien is de bewaringstermijn van maximaal vijf jaar "beperkt".

