Tarieven VS tegen EU op 18 oktober in werking

woensdag 2 oktober 2019 , 23:56

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten bestraffen de Europese Unie met importheffingen van 10 procent op vliegtuigen en tarieven van 25 procent voor andere goederen, waaronder kaas uit Nederland. Dat blijkt uit een definitieve lijst die de Amerikaanse overheid heeft gepubliceerd. De nieuwe tarieven treden op 18 oktober in werking.

Goederen die onder de heffing van 25 procent vallen zijn verder: Schotse en Ierse whisky's, Franse wijn, olijven, boter, yoghurt en diverse varkensproducten uit verschillende Europese landen. In eerste instantie wilden de VS ook voor producten van leer heffingen opleggen, maar daar is van afgezien. Daarmee blijven luxemerken als Givenchy en Louis Vuitton buiten schot.

De Amerikanen kregen woensdag groen licht van de Wereldhandelsorgansatie (WTO) om strafheffingen op te leggen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Het gaat om de grootste strafheffing die ooit is goedgekeurd door de WTO.

De VS en de EU bestoken elkaar al sinds 2004 met aanklachten wegens vermeende staatssteun aan de luchtvaartindustrie. Washington stelt dat Boeing tientallen miljarden dollars aan omzet is misgelopen door de steun aan zijn Europese concurrent.

