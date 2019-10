Eerste reactie Verhofstadt op voorstel Johnson niet positief

woensdag 2 oktober 2019 , 21:09

BRUSSEL/DUBLIN (ANP/RTR) - De eerste reactie van de brexitcoördinator van het Europese Parlement (EP), Guy Verhofstadt, op het voorstel van premier Johnson om uit de impasse te geraken over het vertrek van de Britten uit de EU is "niet positief". Verhofstadt zei dat de voorstellen volgens de parlementaire stuurgroep voor de brexit "niet echt de garanties bieden die Ierland nodig heeft".

Verhofstadt zei dat de brexitstuurgroep donderdag met een uitgebreidere reactie komt. De liberale ex-premier van België is de voorzitter van de stuurgroep van het EP. Dat staat in principe open voor "alternatieve oplossingen" van de impasse. Maar in een vorige maand aangenomen verklaring hamerde het EP erop dat er een 'backstop' moet blijven. Dat is een regeling en overgangsperiode die het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) feitelijk binnen de EU houdt, tot er een permanente oplossing is. Het probleem is dat Noord-Ierland om politieke redenen moeilijk te scheiden is van de rest van het eiland.

Johnson heeft naar eigen zeggen woensdag een alternatief voorgelegd, "een nieuw protocol" voor Noord-Ierland. Dat zou de 'backstop' die zijn voorganger Theresa May met Brussel sloot, moeten vervangen. Maar de Ierse premier Varadkar zei dat Johnsons voorstel het niet haalt bij wat al was afgesproken.

