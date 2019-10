Brits parlement vanaf dinsdag week geschorst

woensdag 2 oktober 2019 , 19:34

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson gaat het parlement voor een week schorsen. Vanaf dinsdag 8 oktober kunnen de parlementariërs een week thuisblijven in aanloop naar de troonrede van koningin Elizabeth.

Vorige week oordeelde het hof dat een eerdere schorsing van vijf weken onrechtmatig was. Daarna is het parlement dus weer bijeengekomen. Medewerkers van Johnson zeggen dat een week de kortst mogelijke tijd is om het parlement voor te bereiden op het nieuwe politieke jaar.

