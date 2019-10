Ierse premier bekritiseert voorstel Johnson

woensdag 2 oktober 2019 , 18:38

BREXIT

DUBLIN (ANP) - De Ierse premier Leo Varadkar heeft in een eerste reactie het voorstel van zijn Britse collega Johnson om uit de brexitimpasse te geraken bekritiseerd. Varadkar zei dat Johnson er in zijn voorstel ten onrechte van uitgaat dat de kwestie voornamelijk een technisch probleem is om goederenverkeer tussen de republiek (Ierland) en het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) te controleren.

"Ik denk dat het om veel meer gaat dan om een technisch vraagstuk, het gaat om diepe politieke en juridische zaken en de technische zijn daar maar een klein onderdeel van", zei de taoiseach (Ierse premier) volgens The Irish Times.

