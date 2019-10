Farage tegen brexitvoorstel premier Johnson

woensdag 2 oktober 2019 , 17:48

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De leider van de Brexit Party, Nigel Farage, is tegen het brexitvoorstel dat de Britse premier Boris Johnson woensdag indiende in Brussel. "Het is alsof je je hoofd in de bek van een krokodil steekt en hoopt dat alles goed gaat", beschrijft Farage de situatie. Farage was het gezicht van de leave-campagne en is voor een brexit.

"Het voorstel geeft geen garantie dat we de douane-unie daadwerkelijk verlaten. Alle toekomstige handelsovereenkomsten kunnen alleen worden goedgekeurd bij de gratie van de Europese Unie", schreef Farage op Twitter.

