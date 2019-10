Groen licht heffingen VS tegen EU om Airbus

woensdag 2 oktober 2019 , 17:45

gewijzigd

GENÈVE/BRUSSEL (ANP/RTR) - De Verenigde Staten mogen strafheffingen opleggen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. Dat heeft de Wereldhandelsorganisatie (WTO) bepaald.

De heffingen kunnen gelden voor Europese producten als drank, levensmiddelen, luxegoederen en vliegtuigonderdelen. Het is de grootste strafheffing die ooit is goedgekeurd door de WTO. De handelsorganisatie oordeelde in mei vorig jaar al dat de Europese Unie heeft nagelaten illegale subsidies aan Airbus stop te zetten.

De VS en de EU bestoken elkaar al sinds 2004 met aanklachten wegens vermeende staatssteun aan de luchtvaartindustrie. Washington stelt dat Boeing tientallen miljarden dollars aan omzet is misgelopen door de steun aan zijn Europese concurrent.

De VS voeren de vergeldingsheffingen eind deze maand in, verwachten diplomaten in Brussel. Ze moeten daarbij nog een keuze maken uit een lijst goederen ter waarde van bijna 25 miljard dollar. Daarop staat onder meer Nederlandse kaas ter waarde van bijna 80 miljoen euro, maar de verwachting is dat vooral vliegtuigen en onderdelen daarvan worden getroffen.

De WTO heeft eerder ook al vastgesteld dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing onrechtmatig is gesubsidieerd, maar voor tegenheffingen door Europa moet volgens diplomaten nog een maand of negen worden gewacht. Die zullen volgens de WTO-regels lager zijn dan 7,5 miljard. In april maakte de Europese Commissie al een lijst openbaar met Amerikaanse producten waarop hogere tarieven kunnen worden geheven.

EU-handelscommissaris Cecilia Malmström zegt in een reactie dat tariefsverhogingen "kortzichtig en contraproductief"' zouden zijn. Zij stelt dat het wederzijds opleggen van heffingen "alleen maar schade toebrengt aan bedrijven en burgers aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, en aan de wereldhandel en luchtvaartindustrie". De Zweedse blijft aandringen op een "eerlijke en evenwichtige oplossing".

