DUP steunt brexitvoorstel Johnson

woensdag 2 oktober 2019 , 17:45

gewijzigd

Bron: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

LONDEN (ANP/RTR) - De pro-Britse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) steunt het brexitvoorstel dat woensdag in Brussel is ingediend door de Britse premier Boris Johnson. Partijleider Arlene Foster zegt blij te zijn dat in het voorstel de Noord-Ierse grenssituatie niet anders is dan in de andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

DUP, die de regering van Theresa May en nu van Johnson steunt, was eerder steeds tegen de brexitvoorstellen, vanwege de backstop. Noord-Ierland zou dan een uitzonderingssituatie krijgen binnen het land. Noord-Ierland zou dan nog deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie. Dat is in dit voorstel niet het geval.

In het voorstel staat dat de Noord-Ieren iedere vier jaar moeten stemmen over de grensregels. Het is de bedoeling dat er geen grote fysieke grenscontroles komen. Kleine bedrijven zouden hun goederen digitaal aan kunnen geven en er moet een speciale afspraak komen voor betrouwbare handelaren.

Foster zegt dat het voorstel het Goedevrijdagakkoord uit 1998 niet schendt. Dit vredesakkoord maakte een einde aan de Noord-Ierse burgeroorlog.

