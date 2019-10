Johnson stuurt compromisvoorstel brexit naar Brussel

woensdag 2 oktober 2019 , 17:54

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Britse premier Boris Johnson heeft in een brief aan Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een volgens hem "voor beide zijden aanvaardbaar" compromisvoorstel gedaan over hoe zijn land met nieuwe afspraken over de brexit uit de EU kan vertrekken. Later woensdag hebben de twee telefonisch contact over de kwestie.

In het 'ultieme' voorstel wordt de backstop, de regeling die moet garanderen dat er na de brexit geen harde, fysieke grens tussen Noord-Ierland en Ierland ontstaat, geschrapt. De Britse regering heeft Johnsons brief met daarbij een toelichting op zijn plannen openbaar gemaakt, maar het protocol over Noord-Ierland dat dit juridisch moet regelen blijft vooralsnog geheim.

Johnson wil voor het hele Ierse eiland een zone met dezelfde regels voor alle goederen zodat het handelsverkeer zonder controles kan doorgaan. Het Noord-Ierse parlement moet instemmen met die regeling, aldus Johnson. Hij herhaalt dat er geen controles komen aan of vlakbij de 500 kilometer lange landgrens tussen (het Britse) Noord-Ierland en EU-land Ierland. Het vredesakkoord van 1998, waarin onder meer de grens werd opengesteld om een einde aan de conflicten tussen katholieken en protestanten te maken is "prioriteit", aldus Johnson. Ook voor de EU is dat een absolute voorwaarde voor een brexitdeal.

Na de eerder afgesproken overgangstermijn tot december 2020 stapt het Verenigd Koninkrijk inclusief Noord-Ierland uit de Europese douane-unie.

Brexitonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, licht de lidstaten en het Europees Parlement later woensdag in over de ontwikkelingen. Johnson heeft al gedreigd dat hij zijn land zonder afspraken uit de EU terugtrekt op 31 oktober als de EU niet ingaat op zijn voorstel.

