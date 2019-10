Juncker en Johnson spreken vanmiddag telefonisch over brexit

woensdag 2 oktober 2019 , 13:04

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en de Britse premier Boris Johnson spreken woensdagmiddag telefonisch over de brexit. Dat heeft een woordvoerder van de commissie in Brussel bekendgemaakt. De commissie heeft nog geen concreet voorstel ontvangen om uit de brexitimpasse te raken. Het overleg staat gepland om 17.15 uur, aldus de woordvoerder. Dat is na afloop van het congres van de Conservatieve Partij van Johnson in Manchester.

"Zodra wij een voorstel ontvangen zullen wij dat objectief bestuderen", aldus de woordvoerder. Hij herhaalde dat aan "de bekende voorwaarden" moet worden voldaan, onder meer een "legaal uitvoerbare oplossing om een harde grens" tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen.

De EU wil een akkoord met Londen over het Britse vertrek uit de EU, benadrukte de commissiewoordvoerder. "Een ordelijke terugtrekking is veel beter dan een no-dealscenario."

Gesprekken op technisch niveau vinden woensdag ook in Brussel plaats. In de avond worden de lidstaten en het Europees Parlement van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld.

