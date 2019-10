Johnson maakt vandaag zijn brexitplan bekend

woensdag 2 oktober 2019 , 8:08

gewijzigd

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Boris Johnson zal vandaag zijn voorstel voor de brexit aan de Europese Unie bekendmaken. Hij zal dan benadrukken dat als Brussel niet met dit plan instemt, het een vertrek zonder deal wordt. Dat heeft de premier gezegd tijdens het jaarlijkse congres van de Conservatieve Partij dat deze week plaatsvindt in Manchester.

Een aantal Britse kranten hebben al voor een deel vernomen wat Johnsons brexitplan zal inhouden. Zo zal Noord-Ierland tot ten minste 2025 een speciale status met de EU houden. Dat betekent dat Noord-Ierland deels in de Europese interne markt blijft, maar wel net als de rest van het Verenigd Koninkrijk de douane-unie verlaat.

Volgens de krant The Guardian krijgt dat voorstel goedkeuring van Arlene Foster, de leider van de protestantse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP). De partij was eerder fel tegenstander van de zogenoemde 'backstop' in de brexitdeal van Johnsons voorganger Theresa May, omdat de DUP niet wilde dat Noord-Ierland anders behandeld wordt dan andere delen van het Verenigd Koninkrijk.

De partij lijkt nu een concessie te doen, omdat het plan op een aantal delen wat wegheeft van de backstop, die moest garanderen dat de Noord-Ierse grens met Ierland open blijft. Een belangrijk element in het nieuwe voorstel is volgens The Guardian dat het parlement van Noord-Ierland altijd zeggenschap heeft over nieuwe regelingen voor de regio na de brexit.

Terug naar boven