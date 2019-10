Benoeming Poolse EU-commissaris in gevaar

dinsdag 1 oktober 2019 , 21:28

EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL (ANP) - De Poolse genomineerde voor de nieuwe Europese Commissie, Janusz Wojciechowski, krijgt een zware onvoldoende van het Europees Parlement. De kandidaat-landbouwcommissaris maakte zo'n slechte indruk tijdens zijn hoorzitting in het parlement dat zijn benoeming gevaar loopt. Het EU-parlement moet de Europese Commissie die vanaf 1 november onder leiding van Ursula von der Leyen aantreedt goedkeuren.

Wojciechowski werd ondervraagd door leden van de landbouw- en milieucommissies van het parlement. Na afloop werd besloten dat de Pool een serie aanvullende schriftelijke vragen moet beantwoorden. Als die niet bevredigend zijn kan hij worden opgeroepen voor een tweede hoorzitting.

Volgens Europarlementariër Jan Huitema (VVD) mist Wojciechowski "een duidelijke visie". Wojciechowski is lid van de Poolse regeringspartij PiS en was eerder zelfs vicevoorzitter van de landbouwcommissie in het EU-parlement.

Terug naar boven