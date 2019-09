Aantal misdrijven met geweld in de VS daalt

maandag 30 september 2019 , 20:27

WASHINGTON (ANP/AFP) - In de Verenigde Staten zijn in 2018 voor het tweede opeenvolgende jaar minder gewelddadige misdrijven gepleegd. Het gaat om jarenlange neerwaartse trend, die kortstondig is onderbroken in 2015 en 2016, meldt de FBI.

De Amerikaanse federale politiedienst telde vorig jaar 1,2 miljoen gewelddadige misdrijven, 3,3 procent minder dan het jaar ervoor. Het aantal moorden daalde met 6,2 procent tot 16.214. Driekwart daarvan werd met een vuurwapen gepleegd. Met het moordcijfer van vijf per 100.000 inwoners zijn de VS een stuk gevaarlijker dan veel West-Europese landen waar het aantal moorden een op de honderdduizend is.

Het aantal verkrachtingen lag daarentegen in 2018 met 139,380 aangiftes 2,7 procent hoger, mogelijk doordat meer vrouwen aangifte doen vanwege de opkomst van de #meToo-beweging.

Het aantal vermogensdelicten daalde voor het zestiende opeenvolgende jaar, mede door een daling van 12 procent van het aantal inbraken. De slachtoffers van vermogensdelicten raakten vorig jaar gezamenlijk 16,4 miljard dollar (15 miljard euro) kwijt.

