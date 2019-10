Griekenland wil meer migranten uitzetten

maandag 30 september 2019 , 18:59

Bron: © European Union

ATHENE (ANP/RTR/AFP) - Griekenland streeft ernaar om 10.000 migranten terugsturen naar Turkije voor het einde van volgend jaar. Dat stelde de regering maandag in verklaring, een dag na de dodelijke brand en daaropvolgende rellen, in het grootste en overvolle migrantenkamp Moria op het eiland Lesbos. Dat zijn er beduidend meer dan de "1805 migranten die de vorige (linkse) regering-Tsipras in 4,5 jaar terug stuurde", aldus de verklaring.

Bij de brand kwam volgens de autoriteiten een vrouw om het leven. Na de brand braken ongeregeldheden uit tussen asielzoekers en politie. Ruim tien mensen raakten gewond.

Kamp Moria heeft een capaciteit voor 3000 migranten, maar inmiddels verblijven er al 13.000. Geweld komt vaak voor, maar de botsingen van zondag waren de ernstigste in vele maanden en komen in een periode Griekenland te maken heeft met een heropleving van migranten- en vluchtelingenstromen uit Turkije.

"We zitten echt in een nationale crisis", zei viceminister voor Burgerbescherming Lefteris Economou.

Naast het plan om meer migranten uit te zetten, nam de regering maandag ook een besluit om de grensbeveiliging aan te scherpen en "gesloten centra" op te richten voor mensen zonder papieren en afgewezen asielzoekers die zullen worden uitgezet, aldus een regeringswoordvoerder.

Hij zei dat Griekenland nu te maken heeft met "een migratieprobleem in plaats van een vluchtelingenprobleem". Volgens gegevens van de Verenigde Naties bestaat de meerderheid van de asielzoekers in Griekenland uit Afghaanse families.

