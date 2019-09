Tusk nodigt Von der Leyen uit voor EU-top

maandag 30 september 2019 , 18:11

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk heeft de aankomend voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen uitgenodigd aan te schuiven op de oktobertop van regeringsleiders. Hij heeft haar gevraagd haar plannen voor de EU voor de komende vijf jaar te presenteren en met de EU-leiders te bediscussiëren.

Tusk twitterde dat na afloop van een "goed gesprek met Von der Leyen over de prioriteiten van Europa" in Brussel. De huidige commissie zwaait per 1 november af, als het Europees Parlement althans akkoord gaat met het team van door 27 EU-landen voorgedragen kandidaten voor het dagelijks EU-bestuur onder leiding van Von der Leyen. Het is gebruikelijk dat de zittende commissiebaas bij de EU-toppen is. Op 17 en 18 oktober zal Jean-Claude Juncker er dan ook bij zijn.

Londen heeft geen kandidaat genomineerd voor de Europese Commissie. De Britse premier Boris Johnson heeft gezegd dat hij zijn land op 31 oktober uit de EU terugtrekt, ook als er geen akkoord is over de scheiding.

