Blok moet van Kamer huiswerk overdoen

maandag 30 september 2019 , 17:54

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zijn notitie over China deels overdoet. Hij moet het hoofdstuk over mensenrechten beter "uitwerken". Blok ziet dat absoluut niet zitten. Hij vindt dat niet "erg zinvol huiswerk".

De minister had bijna de hele Kamer tegen zich, alleen zijn eigen VVD steunde hem. "Blok luistert niet wat de Kamer zegt", aldus Martijn van Helvert (CDA). "Het is echt te mager." Collega Sjoerd Sjoerdsma van D66 sprak na afloop van een "teleurstellend debat".

De mensenrechtensituatie verslechtert in China. Het huidige beleid werkt onvoldoende, meent een grote meerderheid van de Kamer. Daarom is nieuw beleid nodig, zowel op bilateraal als op internationaal vlak. Maar Sjoerdsma ziet "geen oplossingen gepresenteerd". Liliane Ploumen (PvdA) vroeg Blok wat de prioriteiten zijn in de "niksige nota" en volgens Bram van Ojik van GroenLinks "worden er geen keuzes gemaakt". SP'er Sadet Karabulut zag Blok "in de kramp schieten" over mensenrechten.

Naast een gebrek aan strategie vindt de Kamer dat het stuk van Blok sowieso te weinig aandacht schenkt aan de mensenrechten. "Karig, schraal", noemde Roelof Bisschop (SGP) het. Ook mist de Kamer belangrijke thema's in het stuk zoals over Tibet.

Volgens de bewindsman geeft het kabinet "heel veel" aandacht aan mensenrechten in China. Er is "geen ander land actiever op dit vlak dan Nederland". Om effectief te zijn werkt Nederland nauw samen met andere landen binnen de EU, aldus Blok.

Het China-document kwam er op verzoek van de Tweede Kamer. Die moest er meer dan een jaar op wachten. Toen het in mei naar buiten kwam was er al direct kritiek, vooral op de in de ogen van de Kamer geringe aandacht voor mensenrechten.

Blok volhardde in zijn standpunt. Dat leidde ertoe dat coalitiepartner CDA met een motie kwam die hem opriep zijn huiswerk over te doen. Dat voorstel krijgt steun van het D66, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, PvdA, Denk en SP. Blok staat open voor "praktische suggesties" van de Kamer, maar verder wilde hij niet gaan.

