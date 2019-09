Von der Leyen zal Roemenië en Hongarije nieuwe kandidaten vragen

maandag 30 september 2019 , 17:13

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/DPA) - De aankomend voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zal de regeringen van Roemenië en Hongarije vragen elk een nieuwe kandidaat-commissaris voor te dragen. Gesprekken daarover met Boekarest en Boedapest zijn al in gang gezet, aldus een woordvoerder van Von der Leyen. De eerste kandidaten van de twee landen zijn door de juridische commissie van het Europees Parlement als "ongeschikt" afgewezen.

Hongarije zou de huidige EU-ambassadeur in Brussel, Olivér Várhelyi, op het oog hebben. Von der Leyen wacht met haar verzoek voor nieuwe namen nog op analyse van de formele brief van parlementsvoorzitter David Sassoli waarin het negatieve advies over de twee wordt toegelicht. Het EU-parlement moet instemmen met het team commissarissen waarmee de Duitse op 1 november van start wil.

De commissieleden hebben de voorgedragen Roemeense socialiste Rovana Plumb en de Hongaarse conservatief Laszlo Trocsanyi na een onderzoek naar hun financiële belangen afgewezen. Maandag bleek na een stemming dat de commissie Plumb en Troscanyi ongeschikt vindt om de beoogde taken te vervullen en daarom weigert groen licht te geven voor de geplande hoorzittingen van de twee.

De hoorzittingen van andere kandidaat-commissarissen zijn maandagmiddag begonnen. De Slowaak Maroš Šefčovič heeft de reeks afgetrapt. Hij is al lid en vicevoorzitter onder Jean-Claude Juncker in de huidige commissie maar moet de procedure gewoon opnieuw doorlopen.

