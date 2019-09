Honderdste editie van de Hofvijver: 'Wolligste Troonrede ooit'

maandag 30 september 2019 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Nog nooit bevatte de Troonrede zo veel vermijdende communicatie als dit jaar, wijst een onderzoek aan de Universiteit Leiden uit. Volgens auteurs Gerard Breeman en Arco Timmermans was maarliefst 75 procent van de zinnen uit de Troonrede 'wollig': gekenmerkt door een gebrek aan concrete voornemens. Dit zou kunnen wijzen op een gebrek aan consensus binnen de coalitie, stellen de auteurs in de nieuwe editie van de Hofvijver van het Montesquieu Instituut.

De september-editie van de Hofvijver bevat ook veel Europees artikelen. De politieke situaties in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Polen komen aan bod. Daarnaast wordt de nieuwe Europese Commissie onder de loep genomen. Niet alleen bevat de Commissie meer vrouwelijke leden dan ooit tevoren, maar de politieke samenstelling is ook gevarieerder dan die van de Commissie-Juncker. Zo bevat de beoogde Commissie een partijloze Commissaris, een Commissaris die aangesloten is bij de Europese Groenen en nationalisten uit Hongarije en Polen.

Het is bovendien de honderdste jubileumeditie van de Hofvijver. In het kader daarvan heeft de Hofvijver een column van Jan Schinkelshoek, hoofdredacteur van de Hofvijver, over het belang van het scheiden van 'kaf en koren' in de politieke journalistiek.

Dit en veel meer over de actuele politiek is nu te vinden in de jubileumeditie van de Hofvijver.

