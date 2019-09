Hoorzittingen EU-commissarissen van start

maandag 30 september 2019 , 4:00

EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement ondervraagt vanaf maandagmiddag de kandidaten die aanstaand voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar team wil hebben. Parlementscommissies beoordelen aan de hand van de drie uur durende hoorzittingen of de beoogd commissarissen geschikt zijn voor de taken die ze de komende vijf jaar moeten vervullen.

De Slowaak Maroš Šefčovič wordt maandagmiddag als eerste ondervraagd. Ook op dinsdag, woensdag, donderdag en volgende week maandag staan hoorzittingen gepland. Frans Timmermans sluit volgens het programma de rij op dinsdagavond 8 oktober.

De hoorzittingen van de Roemeense en de Hongaarse kandidaten, die gepland stonden voor dinsdag en woensdag, zijn opgeschort omdat dit duo volgens de commissie Juridische Zaken geen bevredigende uitleg heeft gegeven over onder meer mogelijke belangenverstrengeling. Hoe dat wordt opgelost is nog onduidelijk.

Het voltallige parlement bepaalt op 23 oktober in een stemming of de commissie-Von der Leyen op 1 november aan de slag kan gaan.

