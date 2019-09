Hoorzittingen komende week bepalen lot Europese Commissie

zondag 29 september 2019 , 12:00

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie worden vanaf maandag in het Europees Parlement aan de tand gevoeld over hun capaciteiten en ambities. Ze moeten elk drie uur lang vragen beantwoorden om te beoordelen of ze geschikt zijn voor de taken die hun toekomstige baas Ursula von der Leyen hun heeft toebedeeld. De openbare hoorzittingen worden online uitgezonden.

Frans Timmermans is volgens de planning als laatste aan de beurt, op dinsdagavond 8 oktober. De Slowaak Maroš Šefčovič is maandagmiddag de eerste. Beide heren hebben al eerder met het bijltje gehakt toen ze in 2014 door dezelfde procedure heen moesten voor de huidige Europese Commissie.

Maar het EU-parlement kan geen individuele kandidaten wegsturen en moet al dan niet akkoord gaan met het hele team-Von der Leyen. Op 23 oktober stemt de plenaire vergadering in Straatsburg of de commissie-Von der Leyen op 1 november kan beginnen.

Als alles tenminste volgens planning verloopt. Twee hoorzittingen zijn inmiddels opgeschort omdat de commissie Juridische Zaken de voorgedragen Roemeense en de Hongaarse commissarissen, Rovana Plumb en László Troscanyi, niet ziet zitten. Voor het eerst kon die commissie al tevoren met kandidaten spreken over mogelijke belangenverstrengeling of financiële kwesties. De commissie is gevraagd de aanbevelingen over het duo maandag te verduidelijken.

Von der Leyen zelf is al goedgekeurd door het parlement en de Britten sturen in verband met het beoogde vertrek uit de EU op 31 oktober geen kandidaat. Wel stemmen de Britse Europarlementariërs mee over het nieuwe dagelijks bestuur van de EU.

Het zijn de leden van de verschillende parlementscommissies die de hoorzittingen voeren met de kandidaat wier portefeuille het beleidsterrein van die commissie raakt. De twintig vaste commissies zijn samengesteld uit tussen de 26 en 76 leden van de verschillende fracties, een afspiegeling van de politieke samenstelling van het 751 zetels tellende parlement.

Zo mag de commissie Buitenlandse Zaken de beoogde Spaanse EU-buitenlandchef Josep Borrell gaan roosteren en de commissie Internationale Handel de Ierse aankomend handelscommissaris Phil Hogan. Timmermans, die als eerste vicevoorzitter milieu- en klimaatbeleid gaat doen, verschijnt voor drie commissies. Maar dat wel allemaal in één sessie.

De 26 kandidaten hebben al schriftelijk vragen van het parlement beantwoord. Elke hoorzitting begint met een inleiding waarin de kandidaat zichzelf en zijn plannen zal presenteren. Dan volgen 25 vragen, die in maximaal 3 minuten dienen te worden beantwoord. Als de parlementariërs niet tevreden zijn, kunnen ze vervolgvragen stellen en zo nodig een vervolgzitting regelen.

Terug naar boven