Barnier: eenheid in Europese Unie over brexit

BRUSSEL (ANP) - Ruim een maand voor het geplande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn de overige 27 lidstaten stevig verenigd in hun standpunt. EU-onderhandelaar Michel Barnier liet dat vrijdag weten na een gesprek met de Ierse vicepremier Simon Coveney in Brussel.

"We hebben een juridisch werkbare oplossing nodig in het terugtrekkingsakkoord om de problemen die de brexit op het Ierse eiland schept het hoofd te bieden", aldus Barnier over de noodzaak een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

Het is daarbij van belang dat de Europese interne markt intact blijft, herhaalde Barnier. De Fransman heeft vrijdag opnieuw een ontmoeting met de Britse brexitminister Steven Barclay. Tot nu zijn er vanuit Londen geen werkbare oplossingen aangedragen. Wel zijn er in vier ‘non-papers’ wat ideeën aangedragen over alternatieven voor de zogenoemde backstop, maar die zijn volgens ingewijden niet concreet en niet aanvaardbaar voor de EU.

