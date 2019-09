EU-geld voor snellere trein Groningen-Bremen

vrijdag 27 september 2019 , 13:58

BRUSSEL(ANP) - Voor de verbetering van de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen stelt de Europese Commissie 12,7 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kan de reistijd naar de Duitse stad op termijn met een halfuur worden bekort.

Het betreft een bijdrage aan verbetering van het traject tussen Groningen via Winschoten naar Leer, niet ver over de grens. Treinen op dat stuk moeten tot 130 kilometer per uur kunnen gaan rijden. Ook worden maatregelen getroffen tegen geluidsoverlast en voor een betere veiligheid. EU-commissaris Violeta Bulc (Transport) verwacht op korte termijn officieel groen licht. Het werk moet in november 2023 klaar zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en de provincie Groningen maakten eerder in totaal ruim 100 miljoen euro vrij voor de zogenoemde Wunderline.

