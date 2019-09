Commissie: Europese landen mogen passagiersdata uitwisselen met Japan

vrijdag 27 september 2019 , 13:07

BRUSSEL (ANP) - Europese landen kunnen stelselmatig gegevens van vliegtuigpassagiers gaan uitwisselen met Japan, als het aan de Europese Commissie ligt. Die vraagt de lidstaten om toestemming om hierover te gaan onderhandelen.

De uitwisseling is bedoeld om terrorisme en zware misdaad te voorkomen en bestrijden. De zogeheten Passenger Name Records (PNR) bevatten informatie over onder meer namen, contactgegevens, reisdata, bagage en betaalmethodes. "PNR-gegevens helpen ons om verdachte reispatronen te ontdekken en gevaarlijke criminelen en terroristen op te sporen", aldus EU-commissaris Julian King (Veiligheid). Gegevensbescherming is verzekerd, voegt hij eraan toe.

Een akkoord over uitwisseling van gegevens tussen EU-landen kreeg in 2016 groen licht. Met de VS en Australië heeft de EU er ook afspraken over gemaakt. Een deal met Canada over PNR stuitte op bezwaren van het Europees Hof van Justitie.

