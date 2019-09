Sanctielijst EU uitgebreid naar 25 Venezolanen

vrijdag 27 september 2019 , 10:30

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen zeven leden van de Venezolaanse veiligheids- en inlichtingendiensten wegens betrokkenheid bij marteling en andere ernstige mensenrechtenschendingen. In totaal geldt nu voor 25 hooggeplaatste Venezolanen een reisverbod naar Europa. Ook zijn hun Europese banktegoeden bevroren.

Van de zeven worden er vier in verband gebracht met de dood van kapitein Acosta Arévalo, die werd gemarteld tijdens zijn detentie na te zijn beschuldigd van een poging tot staatsgreep.

Sinds november 2017 is een Europees embargo op wapens en uitrusting voor onderdrukking van de bevolking van kracht. Deze maatregelen moeten een vreedzame, politieke en democratische oplossing bevorderen die leidt tot het herstel van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten in het land van de omstreden president Nicolás Maduro.

De VS en veel andere westerse landen steunen oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó. De Europese Unie is bezorgd over het tijdelijk stopzetten van de gesprekken in Oslo die tot een oplossing moeten leiden.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini wijst in een verklaring op de dramatische situatie waarin de bevolking verkeert. Er zijn meer dan 4 miljoen mensen gevlucht. "De regionale impact van de crisis is ongekend, met ernstige risico’s voor de stabiliteit in de regio."

De EU wil de humanitaire hulp aan Venezolanen opvoeren, zowel in als buiten het land. In Brussel wordt eind oktober een ‘internationale solidariteitsconferentie’ voor Venezuela gehouden, in samenwerking met de Verenigde Naties.

